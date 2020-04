Esprit startup nation

On en rigole encore avec Kozlika !

Vendredi soir, arrivé dans la boîte contact de Dotclear, ce mail, comme nous en avons de temps en temps ; je vous laisse lire :

Bonjour ,

Il y a quelques années, un article était paru sur moi sur dotclear.org : https://mariejulien.com/post/2016/05/22/Startups-de-merde%2C-vous-devriez-avoir-honte

A l’époque, j’avais tenté de joindre l’auteur pour en discuter car l’article du Monde était stupide et faux et donc ce que vous aviez repris n’était pas la réalité. La réalité, c’est que l’on avait des salariés - geeks et amis par ailleurs - et qu’en plus du salaire on donnait des parts dans les projets aux salariés car les geeks sont souvent dépossédés de leur invention (et le maximum de participations qu’on ait gardé était 30% dans un projet créé). Bref, je suis anti startup nation, je pronais ce modèle (plutôt de gauche d’ailleurs : [lien vers un article sans trop d’intérêt…, ndlr])

-> Il y avait donc la reprise d’un article existant ailleurs, des propos diffamatoires (les commentaires sont atroces)…

Aujourd’hui c’est la deuxième fois que l’on me refuse une direction de thèse en me mentionnant cet article. Et c’est dur à vivre, surtout en ce moment, et ça me colle à la peau.

Ainsi j’aimerais te proposer de s’appeler, d’en discuter par écrit, d’apporter les preuves nécessaires pour retirer cet article.

Voilà, j’espère que vous vous portez bien pendant le confinement et que vous répondrez positivement à ma demande, Bien à vous, …